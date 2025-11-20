أوكرانيا تعلن أنها تلقت من واشنطن "مشروع خطة" للسلام

منذ 21 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنّها تلقت من الولايات المتحدة "مشروع خطة" لإنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدة استعدادها للعمل في شكل "بنّاء" مع واشنطن.

وقالت الرئاسة في منشور عبر تطبيق تلغرام إنّ "الرئيس الأوكراني تلقّى رسمياً مشروع خطة من الولايات المتحدة يمكن، وفقاً للتقييم الأمريكي، أن يحيي (المساعي) الدبلوماسية".

واوضحت أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعتزم أن يناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "خلال الأيام المقبلة الإمكانات الدبلوماسية المتاحة وأبرز النقاط الضرورية من أجل السلام".

وأضافت الرئاسة "نحن مستعدون للعمل في شكل بناء مع الطرف الأمريكي وشركائنا في أوروبا والعالم أجمع بهدف التوصل إلى السلام".

وأورد مسؤول كبير لم يشأ كشف هويته الأربعاء لفرانس برس أن أوكرانيا تلقت اقتراحاً أمريكياً لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتشمل هذه الخطة خصوصاً الاعتراف بسيطرة روسيا على أراض في أوكرانيا، علماً أن نسبتها تناهز عشرين في المئة من المساحة الإجمالية للبلاد.

وتلحظ الخطة أيضاً تقليص عديد الجيش الأوكراني إلى النصف والتخلي عن الأسلحة البعيدة المدى.

المصدر: فرانس برس