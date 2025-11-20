مروان محمد صالح: طعن واحد فقط في أربيل ولا شبهات تلاعب بالنتائج

منذ 21 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول مكتب أربيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مروان محمد صالح، اليوم الخميس، أن نتائج الطعون ستُرفع إلى الهيئة القضائية للانتخابات عقب استكمال التحقيق فيها، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وقال صالح في مقابلة مع كوردستان24، إن انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي جرت بشكل ناجح وسلس، موضحاً أن أربيل شهدت طعناً واحداً فقط، ولم يرتبط بأي شبهات تتعلق بالتلاعب بالنتائج، بل جاء نتيجة اعتراض أحد المرشحين على فوز إحدى المرشحات بمقعد من مقاعد الكوتا وإحلالها مكانه.

وأشار إلى أن المفوضية تُحيل الطعون بعد استكمال عمليات التدقيق إلى الهيئة القضائية للانتخابات، والتي تتخذ قرارها النهائي ما لم تُسجَّل أية مخالفات قانونية.

كما لفت إلى أن اللجنة المختصة من المفوضين تُحوّل صناديق الاقتراع إلى الهيئة القضائية بعد انتهاء التحقيقات اللازمة.

وأضاف أن المشاكل التقنية في هذه الانتخابات كانت محدودة للغاية مقارنة بالاستحقاقات السابقة، ويمكن عدّها على أصابع اليد، مؤكداً أنه لم تواجههم أي عقبات قانونية خلال العملية الانتخابية.

وفي ما يتعلق ببطاقات الناخبين، أوضح صالح أن نحو 92% من البطاقات قد وُزعت قبل يوم الاقتراع، فيما تم توزيع أكثر من ستة آلاف بطاقة إضافية خلال يوم الانتخابات.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات إلى أكثر من 800 طعن.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لـ كوردستان24، إن "عدد الطعون بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025 ارتفع إلى 800 طعن".

وبينت أن "استقبال الطعون يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم"، فيما أشارت إلى أن بعض المكاتب ما تزال تواصل إرسال الطعون.

وكانت المفوضية قد أعلنت، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، النتائج النهائية للتصويتين العام والخاص، وفتحت باب الطعون لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.