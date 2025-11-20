اكتشاف شبكة عملاقة تضم 111 ألف عنكبوت في كهف على حدود اليونان مع ألبانيا

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- اكتشف علماء مؤخرا شبكة عنكبوت عملاقة تمتد على أكثر من مئة متر مربع وتضم نحو 111 ألف عنكبوت في كهف على الحدود بين اليونان وألبانيا، وفق دراسة نشرت نتائجها مجلة "سابتيرينيان بايولوجي".

يقع الكهف الغني بالكبريت والمُسمى "Sulfur cave" ("كهف الكبريت") في وادي فرومونر على الحدود بين ألبانيا واليونان.

تغطي شبكة العنكبوت المكتشفة مساحة تقارب مئة وستة أمتار مربعة، وتضم "69 ألف عنكبوت منزلي" يُعرف أيضا باسم نسّاج قمع الحظائر (اسمه العلمي تيغيناريا دوميستيكا Tegenaria domestica) و"أكثر من 42 ألف عنكبوت منزلي شائع (Linyphiidae)".

تُظهر الصور التي حصلت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء أجزاءً من هذه الشبكة الهائلة متشبثة على جدار بما يشبه ستارة مخملية سوداء ثقيلة، في أعماق الكهف على الحدود اليونانية الألبانية، على مرأى من أحد العلماء المزود تجهيزات أشبه بما يحمله عادة علماء الكهوف.

تحدث الباحثون بحسب المجلة عن اكتشاف "تجمع استثنائي لمستعمرات العناكب"، رغم أن هذين النوعين عادة ما يكونان منعزلين.

وأشار الخبراء إلى أن هذه "أول حالة موثقة لتكوين شبكة استعمارية لدى هذه الأنواع"، موضحين أن هذه الشبكة الهائلة تتكون من "شبكات فردية كثيرة على شكل قِمع، كل منها موجود في مواضع استراتيجية في منطقة تتوافر فيها الموارد الغذائية بوفرة".

وأوضح هؤلاء أن "بعض أجزاء الشبكة يمكن أن تنفصل عن الجدار تحت وطأة وزنها".

