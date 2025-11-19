فقدان شخص وإجلاء 175 آخرين بعد اندلاع حريق ضخم في اليابان

منذ يومين

أربيل (كوردستان24)- فقد شخص وتم إجلاء 175 آخرين في منطقة سكنية في اليابان بعد اندلاع حريق كبير أتى على ما لا يقل عن 170 مبنى وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن عناصر الإطفاء ما زالوا يكافحون لإخماد الحريق الذي اندلع في بلدة أويتا على جزيرة كيوشو في جنوب البلاد، فيما كان يمتد إلى غابة قريبة.

وأظهرت مقاطع فيديو صُوِّرت مساء الثلاثاء عناصر إطفاء وهم يكافحون ألسنة لهب ضخمة وهي تجتاح منازل، فيما كان سكان ينقلون إلى مركز إخلاء موقت.

وقال أحد السكان لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ارتفعت ألسنة اللهب عاليا، وحوّلت السماء إلى اللون الأحمر. كانت الرياح تهب بقوة. لم أتخيل يوما أن ينتشر حريق إلى هذا الحد".

وقال آخر "كان الجبل يحترق" مضيفا "أخذت معي رخصة قيادتي وهاتفي".

واندلع الحريق ليل الثلاثاء وقد أدى إلى إخلاء 115 منزلا (175 شخصا) وفق ما أوضحت السلطات المحلية في بيان.

وتضرر بالنيران ما لا يقل عن 170 مبنى.

وأشار البيان إلى أن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين وأن 300 منزل في جزء من أويتا بدون كهرباء.

AFP