رامي نوري سياوش: التلاعب بنتائج الانتخابات أمرٌ مرفوض

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعرب رامي نوري سياوش، عضو برلمان كوردستان، في تصريح خاص لـ (كوردستان 24)، عن موقفه الحازم تجاه الأنباء التي تتحدث عن محاولات للتلاعب بنتائج انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي، مؤكداً رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التدخل في النتائج.

ودعا سياوش المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى المصادقة على النتائج كما هي دون أي تغيير، واحترام إرادة وأصوات المكونات.

وأشار رامي نوري إلى أنه، واستناداً إلى تقارير وشهادات المنظمات المحلية والدولية، فإن العملية الانتخابية جرت بصورة نزيهة وشفافة، وقد عرفت جميع الأطراف والمكونات حجمها الحقيقي. كما حذر من أن أي تلاعب بالنتائج سيشكل سابقة خطيرة ويؤسس لعرف سيئ، مشدداً على ضرورة أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج كما أعلنتها المفوضية.

ويأتي هذا التصريح تزامناً مع الموقف الذي أعلنه مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي أكد فيه بصراحة: "لن نقبل بأي شكل من الأشكال التلاعب بنتائج الأصوات ومقاعد المكونات".

وفي السياق ذاته، وجه المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عبر بيان له، تحذيراً شديد اللهجة جاء فيه: "إن التدخل وتغيير نتائج الانتخابات بشكل عام، ومقاعد الكوتا بشكل خاص، يُعدّ خطاً أحمر بالنسبة لنا، وهو أمر غير مقبول".