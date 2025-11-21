القهوة السوداء أم الإسبريسو.. أيهما الأفضل فيما يرتبط بالكافيين ومضادات الأكسدة؟

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعتبر القهوة السوداء والإسبريسو نوعين شائعين من المشروبات، لكن كلاً منهما يحتوي على كميات مختلفة من الكافيين ومضادات الأكسدة.



أيهما أفضل من حيث الكافيين ومضادات الأكسدة؟

عند مقارنة أحجام الحصص المتساوية، يحتوي الإسبريسو على كمية أكبر من الكافيين ومضادات الأكسدة بشكل عام، بحسب موقع فيري ويل هيلث.

قد يكون للإسبريسو نشاط مضاد للأكسدة أعلى لكل حجم حصة. يشير أحد التقارير إلى أن الإسبريسو يحتوي على ما يصل إلى ضعف كمية البوليفينول الموجودة في أنواع القهوة الأخرى.

يتميز الإسبريسو بنشاط مضاد للأكسدة أعلى. قد تتمتع مضادات الأكسدة في الإسبريسو بقدرة أكبر على تحييد الجزيئات الضارة وغير المستقرة (الجذور الحرة).

ومع ذلك، نادراً ما تستهلك أونصة واحدة فقط من القهوة السوداء، بينما يُقدم الإسبريسو عادةً بأونصة واحدة فقط.

لذلك، قد يكون ارتفاع محتوى الكافيين ومضادات الأكسدة ونشاطها ناتجاً عن صغر حجم الإسبريسو، وليس عن المشروب نفسه.

عند مقارنة كوب من القهوة السوداء (240 مليمتراً) بأونصة من الإسبريسو، نجد أن القهوة السوداء تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين ومضادات الأكسدة.

ما هي مضادات الأكسدة؟

مضادات الأكسدة هي مركبات تحمي الخلايا والأنسجة من الجزيئات الضارة (الجذور الحرة)، فتُحيّد الجذور الحرة لدعم الصحة.

تشمل مضادات الأكسدة البوليفينول، وهي مركبات نباتية ذات آثار صحية مفيدة. حمض الكلوروجينيك هو بوليفينول متوفر بكثرة في القهوة، ويساعد على حماية الخلايا من التلف ويقلل الالتهاب.

ترتبط مضادات الأكسدة بتحسين استقلاب سكر الدم والكوليسترول.

قد تُقدم فوائد في إدارة الأمراض الأيضية والوقاية منها، بما في ذلك داء السكري وأمراض القلب.

ما هي القهوة السوداء؟

تُصنع القهوة السوداء عن طريق نقع حبوب البن المطحونة في الماء الساخن، ولا تحتوي على أي حليب أو كريمة أو سكر أو نكهات أخرى.

تتميز القهوة السوداء بلونها الداكن ومذاقها المرّ ورائحتها المميزة. يميل الناس إلى تناولها لنكهتها القوية وخصائصها الحسية، مثل نكهات التحميص والمرارة والقوام الممتلئ.

ما هو الإسبريسو؟

الإسبريسو هو نوع من مشروبات القهوة يُصنع بدفع الماء الساخن عالي الضغط عبر حبوب البن المحمصة المطحونة ناعماً. تُنتج طريقة التخمير هذه جرعة صغيرة ومركزة من القهوة تتميز بنكهة قوية ورائحة غنية ورغوة كريمية في الأعلى.

على عكس طرق تحضير القهوة الأخرى، يحتوي الإسبريسو على تركيز عالٍ من مواد القهوة القابلة للذوبان، التي تتأثر بسهولة بدرجة حرارة الماء والضغط وحجم الطحن ونسبة التخمير.