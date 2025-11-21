الصليب الأحمر يُخفض ميزانيته بنسبة 17% ويلغي 2900 وظيفة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، عن خفض ميزانية العام 2026 بنسبة 17% وإلغاء 2900 وظيفة، بسبب الانخفاض في المساعدات الدولية.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبوليارتيش الجمعة إن المنظمة "ستظلّ ملتزمة بالعمل في الخطوط الأمامية للنزاعات، حيث لا يمكن سوى لقليل من المنظمات أن تعمل. لكن الواقع المالي يجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة بهدف الحفاظ على قدرتنا على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية لمن هم بأمس الحاجة إليها".

وأقر مجلس اللجنة، وهو الهيئة العليا فيها، خفض ميزانية العام 2026 بقيمة 1,8 مليار فرنك سويسري (2,2 مليار دولار)، أي ما نسبته 17%.

وسينعكس ذلك بإلغاء ما مجموعه 2900 وظيفة في مختلف أقسام المنظمة البالغ إجمالي موظفيها حول العالم 18 ألفاً.

وستعمد المنظمة لتشجيع استقالات طوعية وعدم إبدال الموظفين المستقيلين بآخرين جدد.

ويعود السبب في هذا التخفيض في الميزانية إلى تراجع مساهمات المانحين في وقت يشهد العالم تصعيداً في النزاعات.

وقالت ميريانا سبوليارتيش "في الوقت الذي ترتفع فيه ميزانيات الدفاع بشكل كبير، يتعين على الدول أن تبذل جهوداً أكبر وتخصص موارد أكثر لتفادي النزاعات، واحترام قواعد الحرب، والمساعدات الإنسانية".

المصدر: فرانس برس