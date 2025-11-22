مرصد إيكو عراق: إنفاق وزارة المالية يتجاوز ضعف مخصصات إقليم كوردستان المرسلة من بغداد
أربيل (كوردستان 24)- كشف مرصد إيكو عراق عن حجم الصرفيات المالية للوزارات العراقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
مؤكداً أن وزارة المالية تصدرت قائمة الإنفاق بمبلغ بلغ 16.2 تريليون دينار، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف حجم المخصصات المالية التي حوّلتها بغداد إلى إقليم كوردستان خلال الفترة ذاتها والبالغة نحو 7.2 تريليون دينار.
إنفاق تشغيلي ضخم… يتجاوز الرواتب
وأوضح المرصد في بيان صحفي أن إجمالي الصرفيات التشغيلية للوزارات العراقية حتى نهاية آب/أغسطس 2025 بلغ 58 تريليون دينار، مبيناً أن هذه النفقات لا تقتصر على الرواتب فحسب، بل تشمل أيضاً:
شراء المستلزمات السلعية والخدمية
تكاليف الإيفادات
مصاريف تشغيلية أخرى غير استثمارية
وأشار المرصد إلى أن الإنفاق غير المرتبط بالرواتب يشهد ارتفاعاً مقلقاً، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز كبير.
تفوق مالي واسع لوزارة المالية
وبحسب البيانات التي نشرها المرصد، فقد بلغت صرفيات وزارة المالية وحدها:
16,222,206,035,523 دينار
وهو ما يعادل أكثر من ضعف مخصصات إقليم كوردستان البالغة:
7,288,620,874,667 دينار
الوزارات الأقل إنفاقاً
ولفت المرصد إلى أن وزارة الاتصالات جاءت في المرتبة الأخيرة ضمن ترتيب الصرفيات، تليها وزارة البيئة، في حين تصدرت المالية والداخلية والتربية المراتب الثلاث الأولى.
ترتيب الوزارات من الأعلى إلى الأدنى إنفاقاً (حتى نهاية آب 2025):
المالية – 16,222,206,035,523 دينار
الداخلية – 8,889,453,826,753
التربية – 7,849,890,573,104
الدفاع – 5,563,491,761,998
الصحة – 4,814,088,863,274
العمل والشؤون الاجتماعية – 4,216,415,226,176
التجارة – 3,438,115,022,802
الكهرباء – 3,362,849,238,010
التعليم العالي والبحث العلمي – 2,024,460,885,734
العدل – 580,600,616,986
الصناعة والمعادن – 559,629,436,806
الإعمار والإسكان والبلديات – 190,292,463,884
الموارد المائية – 188,947,992,007
الزراعة – 124,999,797,889
الخارجية – 122,413,456,274
الثقافة – 74,170,760,547
الشباب والرياضة – 64,033,424,332
النقل – 45,902,334,624
التخطيط – 37,761,353,035
المهاجرين والمهجرين – 36,951,027,705
النفط – 33,947,856,299
البيئة – 30,263,724,104
الاتصالات – 7,038,662,437
تحذيرات من تفاقم العجز
وحذر مرصد إيكو عراق من استمرار ما وصفه بـ "الصرف غير الضروري" خارج إطار المرتبات الأساسية، مؤكداً أن هذا المسار سيزيد من التزامات الحكومة المالية ويعمّق أزمة العجز التي تواجهها الموازنة الاتحادية لعام 2025.