أربيل.. افتتاح دورة زراعية خاصة لـ 60 مزارعاً لتعزيز الإنتاج المحلي

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نظمت مديرية البحوث الزراعية في أربيل دورة تدريبية خاصة شملت 60 مزارعاً من المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم زراعة القمح والشعير. وتهدف هذه الدورة، التي تُعقد سنوياً، إلى تهيئة المزارعين وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان موسم زراعي ناجح وإنتاج وفير. وقد أبدى المزارعون، سواء المشاركون منهم أو غير المشاركين، ترحيبهم بهذه الخطوة، مؤكدين أهمية هذه الإرشادات ورغبتهم في زيادة نسبة المشاركة مستقبلاً.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قال عبد الصمد محمد، مدير البحوث الزراعية في أربيل: "نسعى من خلال هذه الدورة إلى تعريف المزارع بالمراحل الأساسية والمهمة في بداية الموسم، لتمكينه من إدارة حقله بشكل علمي وسليم، مما ينعكس إيجاباً على جودة المحصول، ليكون قادراً على منافسة الأصناف المستوردة من الخارج".

من جانبه، أشاد المزارع أحمد عزيز بأهمية هذه المبادرات، قائلاً: "إن مثل هذه الندوات تقدم مساعدة كبيرة لنا، وتساهم في رفع مستوى الثقافة الزراعية، وهو أمر بات ضرورة ملحة لكل مزارع".

ومع هطول أولى زخات المطر الخريفي، يبدأ مزارعو كوردستان بنثر البذور في حقولهم. وفي ناحية "شَمامِك"، يستعد المزارع علي أحمد، الذي لم يشارك في الدورة، لزراعة القمح هذا العام معتمداً على الخبرة التي ورثها عن والده في حراثة الأرض وتجهيزها.

ورغم اعتماده على الخبرة المتوارثة، يقول المزارع علي أحمد لكوردستان24، "صحيح أن لدي معرفة سابقة، لكننا نعيش في عصر التغييرات والتطور التكنولوجي ودخول الآلات الحديثة. لذا، من واجب الحكومة تزويدنا بالرؤية والمعلومات اللازمة لنعرف ما هو الأفضل لمحاصيلنا وأراضينا الزراعية".

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية تقدم سنوياً إرشادات تتعلق بفحص التربة، وطرق حفظ البذور، وكيفية الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية، وتُعد هذه الخطوات ركيزة أساسية لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي في المستقبل.