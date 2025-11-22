العراق.. مقتل مدير دائرة بوزارة الكهرباء جراء هجوم عشائري مسلح في ميسان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل مدير إحدى الدوائر التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية، جراء تعرضه لهجوم مسلح ذي طابع عشائري قرب منزله بحي السلام في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكر المصدر أن "المدير، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، لقي مصرعه بعد أن استهدفه مسلحون مجهولون بوابل من النيران ضمن حدود المحافظة".

وأوضح المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم يعود لخلافات عشائرية مسلحة، وليس له علاقة بطبيعة عمل الضحية في وزارة الكهرباء، إلا أن التحقيقات جارية للتأكد من دوافع الجريمة وتحديد الجناة".

وأشار إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً في محيط الحادث وباشرت حملة تفتيش عن المنفذين، مؤكداً أن جثة المدير نقلت إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية.

وتشهد محافظة ميسان، شأنها شأن بعض محافظات الجنوب، ارتفاعاً في وتيرة النزاعات العشائرية المسلحة التي تتسبب بخسائر بشرية ومادية، رغم الإجراءات الحكومية المشددة لضبط السلاح المنفلت.