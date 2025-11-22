ماكرون: مجموعة العشرين "في خطر" و"تواجه صعوبة بالغة" في حل الأزمات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقادة المشاركين في قمة العشرين في جوهانسبرغ إن المجموعة التي تضم اقتصادات عالمية رئيسية، باتت "في خطر" في ظل "الصعوبة البالغة" في مساعيها لمعالجة الأزمات الدولية.

وأشار في افتتاح القمة العشرين للمجموعة التي يقاطعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "مجموعة العشرين قد تكون على مشارف نهاية دورة".

وأضاف "نواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات الدولية الكبرى حول هذه الطاولة، معاً، بما في ذلك مع الأعضاء غير الحاضرين هنا اليوم"، محذراً من أن "مجموعة العشرين معرضة للخطر إذا لم نتحرك جماعياً لتحقيق بعض الأولويات".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لأن دول مجموعة العشرين "تواجه صعوبة في التوصل إلى معيار مشترك بشأن المشهد الجيوسياسي"، سواء تعلق الأمر بـ"الدفاع عن القانون الإنساني أو سيادة الشعوب أو الكرامة الإنسانية".

وفي وقت يسعى الأوروبيون إلى إعداد رد موحد على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، جدد ماكرون التأكيد على أن "تحقيق السلام في أوكرانيا لا يحصل من دون الأوكرانيين، ومن دون احترام سيادتهم".

وأضاف "لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط طالما لم تكن هناك مكافحة فعّالة للإرهاب، مع احترام سيادة كل الشعوب أيضاً".

وتطرق أيضاً إلى الأزمات في السودان ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، مؤكداً أنه "من الضروري للغاية أن نظهر أننا نتخذ إجراءات ملموسة لإحياء هذا المنتدى وتقديم حلول جماعية لاقتصاداتنا حول هذه الطاولة".

المصدر: فرانس برس