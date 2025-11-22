مقتل مدير كهرباء ناحية السلام إثر نزاع عشائري عقب وفاة طفل بصعقة كهربائية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تطورت حادثة مؤسفة في ناحية السلام بمحافظة ميسان، بدأت بصعق طفل بالكهرباء ووفاته، إلى نزاع عشائري انتهى بمقتل مدير دائرة كهرباء الناحية، نجم عبد الله، بعد تحميله مسؤولية الحادث من قبل ذوي الطفل.

وبحسب مصادر محلية، فإن الطفل تعرّض لصعقة كهربائية أودت بحياته في أحد أحياء الناحية، وعلى إثر ذلك اندلع غضب واسع داخل العشيرة التي وجّهت الاتهام إلى دائرة الكهرباء بالتقصير، قبل أن يتصاعد التوتر إلى مواجهة مسلّحة أسفرت عن مقتل المدير العام للدائرة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن ذوي الطفل اعتبروا الحادث نتيجة "إهمال فني"، ما أدى إلى تطور الخلاف بشكل سريع إلى اعتداء مباشر على مدير الدائرة، الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته.

القوات الأمنية في ميسان فرضت طوقاً في المنطقة وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، وسط مطالبات محلية بضرورة ضبط السلاح ومنع تكرار النزاعات العشائرية التي غالباً ما تخرج عن السيطرة.

وكان مصدر أمني عراقي، أفاد اليوم السبت، بمقتل مدير إحدى الدوائر التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية، جراء تعرضه لهجوم مسلح ذي طابع عشائري في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكر المصدر أن "المدير، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، لقي مصرعه بعد أن استهدفه مسلحون مجهولون بوابل من النيران ضمن حدود المحافظة".

وأوضح المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم يعود لخلافات عشائرية مسلحة، وليس له علاقة بطبيعة عمل الضحية في وزارة الكهرباء، إلا أن التحقيقات جارية للتأكد من دوافع الجريمة وتحديد الجناة".

وأشار إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً في محيط الحادث وباشرت حملة تفتيش عن المنفذين، مؤكداً أن جثة المدير نقلت إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية.

وتشهد محافظة ميسان، شأنها شأن بعض محافظات الجنوب، ارتفاعاً في وتيرة النزاعات العشائرية المسلحة التي تتسبب بخسائر بشرية ومادية، رغم الإجراءات الحكومية المشددة لضبط السلاح المنفلت.