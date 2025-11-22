"إبادة جماعية": التحالف المسيحي يطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة بعد خطف 315 طالباً ومعلماً في نيجيريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أطلق "التحالف المسيحي" في إقليم كوردستان العراق, نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، للتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ "الجرائم الممنهجة والوحشية" التي تستهدف المسيحيين في نيجيريا، والتي ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء هذا النداء في بيان شديد اللهجة، صدر عن الأمين العام للتحالف، آنو جوهر عبدوكا، إثر عملية الخطف الأخيرة التي استهدفت 315 تلميذاً ومعلماً من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا، واصفاً الاعتداء بأنه "حلقة جديدة من سلسلة الاعتداءات المنهجية".

خلفية الأزمة: اضطهاد ممنهج ومأساة إنسانية

التحالف المسيحي أكد في بيانه أن ما يتعرض له المسيحيون في نيجيريا اليوم هو "اضطهاد وإرهاب منظم" لا يقتصر على الخطف فحسب، بل يشمل القتل والحرق والتهجير.

وأشار البيان إلى أن هذه الأفعال تُعدّ انتهاكاً صارخاً لجميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية، لاسيما "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي نفوذ الجماعات المتشددة في مناطق شمال ووسط نيجيريا، مثل جماعة "بوكو حرام" و"تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" (ISWAP)، بالإضافة إلى عصابات إجرامية مسلحة. غالباً ما تستهدف هذه الهجمات التجمعات المسيحية والمدارس، بهدف زعزعة الاستقرار وإجبار السكان على التهجير.

وفي ظل ما وصفه التحالف بـ "غياب حماية دولية فعالة وقصور واضح في ردّ الفعل العالمي"، وجه نداءً عاجلاً إلى ثلاث جهات رئيسية:

مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية: للمطالبة بالتدخل الفوري واتخاذ إجراءات حازمة استناداً إلى مبدأ "مسؤولية الحماية (R2P)"، وذلك لحماية المدنيين المسيحيين ووقف الجرائم قبل تفاقمها.

الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي: للمطالبة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني والأمني لحماية التجمعات المدنية، وخاصة المدارس والكنائس.

المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية: لرفع مستوى الوعي العالمي بـ "هذه المأساة الإنسانية" وتوفير الدعم الكامل لعائلات المختطفين والمتضررين.

واختتم التحالف بيانه بالتشديد على ضرورة ملاحقة الإرهابيين، وتجفيف منابع تمويلهم، وتقديمهم إلى القضاء الدولي لينالوا "الجزاء العادل الذي تستوجبه القوانين الدولية والإنسانية".