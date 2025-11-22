الرئيس بارزاني والمالكي يؤكدان ضرورة توظيف نتائج الانتخابات لخدمة الشعب العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 22 تشرين الثاني 2025، في بیرمام، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

وأفاد مقر بارزاني في بيان، أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي ومرحلة ما بعد الانتخابات، وأكدا على ضرورة تسخير نتائج الانتخابات لتصب في خدمة الشعب العراقي.

كما تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتم الاتفاق على استمرار المشاورات ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين أطراف العملية السياسية العراقية.