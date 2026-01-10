الإطار التنسيقي يشير إلى تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة ضمن مخرجات اجتماعه الأخير

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، عقد الاجتماعي الدوري الـ (258) في مكتب محسن المندلاوي، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة.

وفقاً لبيان الإطار: "شهد الاجتماع أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر مطلعة، إتفاق الإطار التنسيقي على تسمية مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء, رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه المعلومات مخالفة لما أعلن عنه، أمس، القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، عن انسحاب رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، وأن الأمر شبه محسوم، والخيارات اصبحت محصورة بين رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، والقيادي في دولة القانون باسم البدري، إلا أن ما أوردته المصادر اليوم، عن ترشيح المالكي، مخالفاً لتوقعات حتى يوم أمس.

ويذكر أن جميع القوى المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي أبدت موافقتها على هذا الترشيح، باستثناء رئيس القوى الوطنية (تيارالحكمة الوطني) عمار الحكيم، الذي اقترح عرض الموضوع على المرجعية.