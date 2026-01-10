مدفيدف: لا لوجود قوات أوكرانية وأوربية قربنا.. ملوحاً بسلاح (أوريشنيك)

منذ ساعتين

أربيل(كوردستان24)- هاجم ديميترى مدفيدف الناتو وأوكرانيا على حسابه،على منصة "إكس"قائلاً: "في نهاية المطاف، يريد الحمقى الحكام الأوروبيون حربا في أوروبا. قلنا ألف مرة: روسيا لن تقبل أي قوات أوروبية أو تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا، لكن لا، يواصل "ميكرون" (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) نشر هذا الهراء البائس، حسنا، لننظر إلى الحقيقة، هذا ما ستحصلون عليه".

وأرفق رئيس مجلس الأمن القومي الروسي رفضه لتواجد قوات عسكرية على حدودها، تتواجد من الناتو أوكرانيا تساندها قوات أوربية، بلقطات نشرتها كامرات المراقبة وهي ترصد ضربة سلاح روسيا المتطور"أوريشنيك".

ودخل السلاح ذي القدرات الفتاكة"أوريشنيك"، القادرة على حمل رؤوس نووية الميدان فعليا، عبر ضربة واسعة النطاق لأهداف في أوكرانيا، وأعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، أن القوات الروسية استخدمت سلاحها، ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت وسائل الإعلام بوقوع سلسلة انفجارات في كييف ولفوف. ووفقا لرئيس بلدية العاصمة كييف (فيتالي كليتشكو)، فقد لحقت أضرار بالغة بالبنية الحيوية للمدينة، كما تشهد بعض المناطق انقطاعا للتيار الكهربائي.

واعتبر الصحفي الاوكراني كريستوف وانر، أن استخدام صواريخ أوريشنيك ضد أهداف في أوكرانيا، أعاد للاتحاد الأوروبي صورة تفوق الأسلحة الروسية من بوابة النزاع في أوكرانيا.