الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف المتنازعة في حلب على "العودة العاجلة" إلى الحوار

أربيل (كوردستان24)- حث الاتحاد الأوروبي يوم السبت الحكومة السورية والسلطات الكوردية على استئناف "الحوار السياسي" بعد اشتباكات دامية في مدينة حلب.

وقال متحدث باسم الاتحاد في بيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الأعمال العدائية في مدينة حلب وحولها، ويؤكد على أهمية حماية المدنيين في جميع الأوقات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف البيان: "نحث جميع الأطراف على تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه اليوم والعودة بشكل عاجل إلى الحوار السياسي من أجل حل سياسي".

وتعيش حلب ومنذ خمسة أيام، قصفاً ممنهجا، من قبل قوات الجيش السوري، بدأ به بعد حصارٍ لايامٍ، مستخدماً في الهجمات على الحيين، الأسلحة الثقيلة والدبابات، بأوامر صدرت من رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، مستهدفاً الحيين الكورديين "الأشرفية والشيخ مقصود" في حلب.