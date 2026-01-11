مصرع 3 متزلجين جراء انهيارين ثلجيين في جبال الألب الفرنسية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قضى ثلاثة متزلجين في انهيارين ثلجيين في جبال الألب الفرنسية السبت، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

في حادثة أولى، قضى متزلجان فرنسيان خارج المسار جراء انهيار ثلجي في فالديزير، وفق مكتب السياحة في المنتجع.

دُفن الرجلان تحت مترين ونصف متر من الثلوج. وجاء في بيان أن أفرادا في مجموعتهم أطلقوا الإنذار، لكن المنقذين لم يتمكنوا من إنعاشهما.

وعلى بعد نحو 60 كيلومترا، جرف انهيار ثلجي آخر متزلجَين خارج المسار في منتجع آريش-بوفور، وفق ما أفاد مسؤول محلي فرانس برس.

وتعذّر إنعاش أحد المتزلجَين، في حين نُقل الثاني إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات خطيرة في الرأس، بحسب المسؤول الإقليمي جان-بيار ميرابيل.

وكان خبراء أرصاد فرنسيون حذّروا من خطر حدوث انهيارات ثلجية في عطلة نهاية الأسبوع.

والمتزلجان اللذان قضيا في فالديزير لم يكونا مزوّدين أجهزة إرسال واستقبال للانهيارات الثلجية، وعُثر عليهما بفضل هاتفيهما المحمولين.