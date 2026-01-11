عبدي: التوصل لتفاهمٍ لوقف الاشتباكات في حلب وتأمين نقل المقاتلين إلى شمال شرقي سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التوصل إلى تفاهم بوساطة أطراف دولية، يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتأمين إخراج الشهداء والجرحى والمدنيين العالقين، إضافة إلى المقاتلين، من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

وأوضح عبدي في بيانٍ له، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، أن التفاهم جاء في إطار الجهود المبذولة لوقف الهجمات والانتهاكات بحق سكان حلب.

داعيًا الوسطاء الدوليين إلى الالتزام بتعهداتهم، والعمل على وقف الانتهاكات وضمان عودة آمنة للمهجّرين إلى منازلهم.

ووجّه عبدي تحية تقدير لما وصفهم بمقاومي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ولذوي الشهداء والمدنيين الذين صمدوا في وجه الهجمات، معربًا عن تعازيه لأهالي الشهداء، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

يأتي ذلك بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين القوات الكوردية والحكومية اندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين في مدينة حلب وأوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

واندلعت هذه الاشتباكات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ توقيع اتفاق في آذار/مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكوردية في إطار الدولة السورية.

وأعلن الجيش السوري صباح السبت "الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل" في عملية أعلن البدء بها خلال الليل، داعياً المدنيين إلى "البقاء بمنازلهم وعدم الخروج".

وكانت القوات الحكومية أعلنت الجمعة دخولها إلى حيّ الأشرفية.

ونفت القوات الكوردية من جهتها سيطرة القوات الحكومية على حيّ الشيخ مقصود في حلب.