بولونيا يتابع عروضه القويّة

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تابع بولونيا عروضه القويّة وحقق فوزه السابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما تغلب على مضيفه أودينيزي 3-0 السبت في المرحلة الثانية عشرة، متابعا سلسلة من 11 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات.

وشارك بولونيا كلا من روما وإنتر صدارة الدوري موقتا برصيد 24 نقطة، قبل مواجهتي الفريقين مع كريمونيزي وميلان تواليا الاحد.

وتفوّق فريق المدرب فينتشنتسو إيتاليانو على خصمه منذ بداية المباراة وكان يمكن أن يخرج من الشوط الأول متقدما لولا إهدار ريكاردو أورسيليني ركلة جزاء (41).

لكن توماسو بوبيغا لم يُمهل أصحاب الأرض سوى تسع دقائق في الشوط الثاني وسجل الهدف الأول (54) ومن ثمّ الثاني بعدها بست دقائق (60)، في بصمته التهديفية الأولى ضمن الدوري هذا الموسم، قبل أن يختم البديل فيديريكو برنارديسكي الثلاثية (90+4).

ويستعد بولونيا، حامل لقب الكأس المحلية، إلى استضافة سالزبورغ النمسوي في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في سعيه إلى تحقيق فوزه الثاني.

في المقابل، واصل أودينيزي تخبطه الدفاعي. فعلى الرغم من تحقيقه 15 نقطة، تلقّت شباك الفريق 19 هدفا، كأسوأ خط دفاع في الدوري مشاركة مع جنوى.

وأنقذ الإسباني آرون مارتين فريقه جنوى من الخسارة أمام مضيفه كالياري بإدراكه التعادل 3-3 في الدقيقة 84 بعد تقدّم فريقه مرتين عبر البرتغالي فيتينيا (18) والنروجي ليو أوستيغارد (41).

لكن أصحاب الأرض عادوا مرتين، الأولى عبر غينارو بوريلي (33) الذي سجل التقدم 3-2 (60) والثانية عبر سيبيستيانو إسبوزيتو (43).

ولم يتمكن كالياري من إنهاء سلسلة من ثماني مباريات من دون انتصار، مكتفيا برفع رصيده إلى 11 نقطة، في حين جمع جنوى الذي طُرد مدافعه الإنكليزي بروك نورتون-كافي في الوقت بدل الضائع، نقطته الثامنة.

وتُختتم مباريات السبت بمواجهتي فيورنتينا مع يوفنتوس، ونابولي مع أتالانتا، فيما تُستكمل المرحلة الأحد والإثنين بست مباريات أخرى أبرزها بين الغريمين إنتر وميلان.