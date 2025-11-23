لتعويض خسائر الموسم الماضي.. الأمطار تحث الفلاحين في آكري (عقرة) على زراعة القمح

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بعد أول هطول للأمطار الغزيرة في موسم الخريف، بدأ الفلاحون في قضاء عقرة بزراعة القمح بسرعة، على أمل الحصول على محصول جيد بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة العام الماضي بسبب الجفاف.

وقد جلبت الأمطار المنتظرة فرحة وتشجيعاً للمزارعين في المنطقة. ووفقاً لإحصاءات مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، فقد تجاوزت كمية الأمطار حتى الآن أكثر من 40 ملم في حدود عقرة، وهي كمية جيدة جعلت الأرض رطبة وجاهزة للزراعة.

يتم استخدام الجرارات والمعدات الزراعية في الحقول، حيث يعمل الفلاحون بسرعة لكي ينتهوا من الزراعة في الوقت المناسب ومع توفر الرطوبة اللازمة في التربة.

وأعرب فلاحو المنطقة عن سعادتهم وتفاؤلهم. وقال شاكر مصطفى، وهو أحد الفلاحين، لمراسل كوردستان24 آري حسين: "الحمد لله، كانت الأمطار جيدة جداً. نحن نسرع في زراعة بذورنا وندعو الله ليمن علينا بالمزيد من الأمطار".

في العام الماضي، تعرض القضاء لجفاف شديد، مما أدى إلى عدم زراعة العديد من الحقول وتسبب في انخفاض ملحوظ في المساحة الزراعية.

وتحدث المزارع مروان طيب عن المشكلة التي واجهها قائلاً: "العام الماضي كان جفافاً، لذلك لم نزرع كثيراً. هذا العام، بسبب الأمطار، نأمل أن نزرع أكثر".

هطول الأمطار الجيد والمبكر هذا العام منح المزارعين ثقة كبيرة، بحيث يتوقع موسم جيد لهذا العام. في العام الماضي، زُرع نحو 110,000 دونم من الأراضي ضمن حدود عقرة بالقمح. هذا العام، يتوقع المسؤولون والمزارعون أن تزداد المساحة المزروعة وتصل إلى أكثر من 130,000 دونم.

غازي محمد، مزارع آخر، أشار إلى أمل جديد لدى الزراعين قائلاً: "العام الماضي، بسبب الجفاف، لم أزرع. هذا العام، الحمد لله، كانت الأمطار جيدة، في أول مرحلة (بداية هطول الأمطار) زرعنا، ونأمل هذا العام أن نزرع أكثر لأن دخلنا يعتمد على القمح فقط".

بداية مبكرة للموسم الزراعي وهطول الأمطار الجيد أبعدا مخاوف وقلق حدوث جفاف آخر، ويشكلان مؤشراً لبداية مثمرة لموسم الزراعة في عقرة.

وفقًا لخبراء الزراعة والأرصاد الجوية، يحدث تسرب مياه الأمطار عندما تتشبع الطبقة العليا من التربة بعمق يتراوح بين 30 إلى 40 سنتيمترًا نتيجة هطول الأمطار.

وبحسب خبراء الزراعة والأرصاد الجوية، فإن كمية ومدة هطول الأمطار ليست مرتبطة دائمًا بالتسرب، فعلى سبيل المثال، إذا كان المطر خفيفًا ومستمرًا، فقد يكون هطول 20 إلى 25 ملم من الأمطار كافيًا لحدوث التسرب، لأن مياه الأمطار تتغلغل بالكامل في التربة.

أما في المقابل، إذا كان هطول الأمطار غزيرًا وسريعًا، ففي بعض الأحيان حتى هطول 40 ملم من الأمطار لا يؤدي إلى التسرب، لأن التربة لم تتشبع بشكل كافٍ بالماء.