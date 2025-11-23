حج وعمرة كوردستان تدعو للمراجعة قبل الخميس وتحذّر من تحمّل المسؤولية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة إعلام حج وعمرة كوردستان أنّ معاملات حجاج موسم 2026 ستستمر حتى يوم الخميس المقبل 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

داعية جميع الذين وردت أسماؤهم في قوائم الحج إلى مراجعة مكاتب الحج والعمرة في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة بالسرعة القصوى.

وقال المتحدث الرسمي كاروان ستوني في تصريح خاص إنّ اللجنة وجّهت إعلانات وتنبيهات متكررة على مدى الأيام الماضية عبر مختلف وسائل الإعلام.

مؤكداً أنّ أي شخص يتأخر في المراجعة يتحمّل مسؤولية عدم استكمال معاملته بنفسه.

وأضاف ستوني أنّ المديرية العامة للحج والعمرة، إلى جانب مكاتبها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، وفي الإدارات المستقلة سوران وكرميان وزاخو ورابرين، تواصل العمل حتى في أيام السبت دون عطلة بهدف إتمام المعاملات ضمن المدة المحددة.

وبيّن أنّ أكثر من 10 أيام خُصصت لإنجاز معاملات الحجاج، مشيراً إلى أنّ مهلة المراجعة لن تُمدَّد نهائياً.

المستمسكات المطلوبة عند المراجعة:

ودعت لجنة حج وعمرة كوردستان جميع الحجاج المدرجة أسماؤهم إلى جلب ما يأتي:

جواز السفر الأصلي

نسخة ملوّنة من الجواز

نسخة ملوّنة من البطاقة الوطنية

نسخة ملوّنة من البطاقة المعلوماتية

إيصال دفع رسوم الحج البالغة 7,100,000 دينار