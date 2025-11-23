بحضور رئيس الوزراء.. جامعة صلاح الدين تحتفي بتخريج دفعة جديدة من طلابها

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يحضر رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة الـ 44 لطلبة جامعة صلاح الدين بأربيل.

وقال مدير إعلام جامعة صلاح الدين، سامان عبد الله، في بيانٍ له، إنه بإشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني سيتم إحياء حفل تخرج الدفعة الـ 44 من طلبة جامعة صلاح الدين للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2024-2025، والذي سيُقام على ملعب فرانسو حريري بأربيل.

وبحسب البيان، سيتم منح شهادات التخرج لـ ١٩٥٠ طالبًا من طلاب الدراسات العليا و٥٠٣٢ طالبًا من طلاب البكالوريوس.

وتضم جامعة صلاح الدين ١٧ كلية و٩٠ قسمًا أكاديميًا.