في حفل رسمي ببروكسل… افتتاح مركز الجالية الكوردستانية لتعزيز الهوية وبناء الجسور مع المؤسسات الأوروبية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- افتتحت كونفدرالية الجالية الكوردستانية في أوروبا (Navenda Revenda Kurdistan) مكتبها الجديد في العاصمة البلجيكية بروكسل، في مراسم رسمية شهدت حضوراً واسعاً من ممثلي الجالية الكورستانية والأكاديميين والفنانين، إلى جانب شخصيات سياسية بلجيكية.

ويأتي افتتاح "مركز الجالية الكوردستانية – بروكسل" بوصفه خطوة مهمة لتعزيز الهوية الكوردية في أوروبا، وحماية اللغة والثقافة والتراث القومي في أوساط الشتات الكوردي المنتشر في مختلف دول القارة.

تعزيز الهوية… وبناء روابط مع أوروبا

لا يقتصر دور المركز على الفعاليات الثقافية فقط، بل يسعى أيضاً إلى لعب دور حلقة وصل بين مؤسسات إقليم كوردستان والهيئات الدولية الكبرى، لاسيما الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، اللذين تتخذ مؤسساتهما الرئيسية من بروكسل مقراً لها.

وحضر حفل الافتتاح ممثلون عن أجزاء كوردستان الأربعة، وطلاب وباحثون ومثقفون، فضلاً عن ممثلين عن أحزاب سياسية بلجيكية، في حدث وصفه المنظمون بأنه تجسيد لـ"وحدة الشتات الكوردي".

وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح، عبّر شيفا بارزاني، المشرف على كونفدرالية الجالية الكوردستانية في أوروبا بمقر بارزاني، عن سعادته بافتتاح المركز الجديد.

مؤكداً أنه يمثل «جهداً جماعياً لخدمة الكتب والثقافة الكوردية في الخارج».

واضاف شيف بارزاني: "يوم الافتتاح هذا هو ثمرة جهود الجميع، وأنا سعيد جداً بوجود مركز يمكننا من خلاله عرض الكتب والثقافة الكوردية، وتعزيز حضورنا في أوروبا."

مركز يجمع الكورد ويوحد جهودهم

ويأمل القائمون على المركز أن يكون مقراً مفتوحاً لممثلي مختلف القوى والجهات السياسية الكوردية في بلجيكا، بهدف توحيد الجهود تحت مظلة الهوية القومية الكوردية (كردايتي)، وتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح الكورد وكوردستان.

من جهته، أكد إسماعيل كامل، كونفدرالية الجالية الكوردستانية في الشتات، أهمية اختيار بروكسل مركزاً أول للاتحاد.

مؤكداً أن العاصمة البلجيكية تتمتع بمكانة استراتيجية لاحتضانها المقرات الأساسية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والناتو.

وقال كامل إن افتتاح هذا المركز يمثل خطوة جديدة نحو «تعزيز الحضور السياسي والثقافي الكوردي في قلب أوروبا».

شبكة عالمية تمتد إلى أكثر من 100 مركز وجمعية

وتعد كونفدرالية الجالية الكوردستانية في أوروبا، التابعة لمؤسسة بارزاني، واحدة من أكبر الأطر المنظمة للجاليات الكوردية حول العالم. فقد نجحت خلال السنوات الماضية في:

تأسيس 21 اتحاداً كوردياً

افتتاح 40 مركزاً في دول مختلفة

دعم إنشاء أكثر من 100 مركز وجمعية كوردية حول العالم

وأشار مسؤولو كونفدرالية الجالية الكوردستانية في أوروبا إلى أن افتتاح مركز بروكسل سيُسهم في توسيع هذه الشبكة العالمية بشكل أكبر، مؤكدين أن «الهدف الأسمى» للاتحاد هو خدمة قضية الشعب الكوردي والعمل من أجل تحقيق حلم دولة كوردستان.

تقرير: بارزان حسن - كوردستان24 - بروكسل، بلجيكا