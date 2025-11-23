شيخ كامل: قريباً ستوزَّع دفعة ثانية من مستحقات مزارعي كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان أن دفعة جديدة من مستحقات مزارعي القمح ستوزَّع قريباً، وفي الوقت نفسه سيبدأ مع مطلع العام المقبل المرحـلة الثانية من ملء الاستمارة الإلكترونية للغذاء.

وقال المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، اليوم الأحد، 23 تشرين الثاني 2025، لـ كوردستان24 إنّ الحكومة الاتحادية قررت الأسبوع الماضي تخصيص 500 مليار دينار لمستحقات مزارعي القمح في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف: حتى الآن لم تُبلَّغ حكومة الإقليم بصرف هذا المبلغ، وبمجرد إبلاغنا رسمياً سنعلن ذلك بكل وضوح، وسنقوم بتوزيعه على المزارعين.

وشدّد شيخ كامل على أن مستحقات هذا العام الخاصة بمزارعي إقليم كوردستان لدى الحكومة الاتحادية تتجاوز 300 مليار دينار، في حين لم ترسل بغداد حتى الآن سوى نحو 72 مليار دينار، وما يزيد عن 240 ملياراً ما زال بيد الحكومة العراقية.

المرحلة الثانية من الاستمارة الإلكترونية للغذاء

وبخصوص عملية تحويل استمارة الحصّة الغذائية إلى النظام الإلكتروني، قال المدير العام للتجارة في الإقليم: بدأ العمل بملء الاستمارة الإلكترونية للغذاء منذ أيار الماضي، واختُتمت المرحلة الأولى في 3 تموز، وبعد ذلك طالبنا بتمديد المهلة، وقد مُدِّدت عدة مرات، وفي 20 تشرين الثاني انتهت المرحلة الأولى، وسنبدأ قريباً بالمرحلة الثانية.

وبحسب قوله، فقد قام نحو 94% من مواطني إقليم كوردستان بملء الاستمارة الغذائية الجديدة خلال الأشهر الستة الماضية، فيما تبقى نحو 294 ألف مواطن يمكنهم إكمال تعبئتها خلال المراحل المقبلة.

وأوضح نوزاد شيخ كامل أن “المرحلة الأولى كانت الأكثر أهمية في العملية، وبعد انتهائها سنباشر المرحلة الثانية التي تتضمن تسجيل الخدمات.”

وأضاف: الاستعدادات للمرحلة المقبلة اكتملت، وسيتمكن المواطنون لاحقاً من إضافة الأطفال، ونقل البطاقات بين المستفيدين، وكذلك حلّ مشكلات البطاقة الوطنية خلال هذه المرحلة.