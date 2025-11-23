أطعمة غنية بفيتامين " C " أكثر من البرتقال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال موقع «هيلث» إن البرتقال يُعد غنياً بفيتامين سي. تحتوي برتقالة متوسطة الحجم على 82.7 ملليغرام من فيتامين سي؛ أي ما يعادل 91 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها للبالغين.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أعلى مصادر فيتامين سي، فإن العديد من الفواكه والخضراوات يحتوي في الواقع على كمية أكبر في الحصة الواحدة من البرتقال.

1. الفلفل الأحمر الحلو

يحتوي كوب واحد من الفلفل الأحمر الحلو المفروم (نحو 150 غراماً) على 213 ملليغراماً من فيتامين سي؛ أي ما يعادل 237 في المائة من القيمة اليومية.

ويدعم فيتامين سي الموجود في الفلفل الحلو وظيفة المناعة، وتكوين الكولاجين، وصحة الجلد.

ويوفر الفلفل الحلو أيضاً فيتامين ب6 وحمض الفوليك، اللذين يدعمان وظائف الأعصاب وإنتاج الطاقة.

2. الجوافة

تحتوي ثمرة جوافة واحدة (نحو 55 غراماً) على 125 ملليغراماً من فيتامين سي؛ أي ما يعادل 140 في المائة من القيمة اليومية.

يدعم محتوى الجوافة العالي من فيتامين سي وظيفة المناعة. قد تعمل النشويات المقاومة الموجودة في هذه الفاكهة كمضادات حيوية تُعزز نمو بكتيريا الأمعاء النافعة، وقد تتخمر هذه النشويات في القولون لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، مما يُساعد في الحفاظ على صحة بطانة الأمعاء، وتحسين قوام البراز. هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفوائد الصحية للأمعاء لدى البشر بشكل كامل.

3. كرنب بروكسل

يحتوي كوب واحد من كرنب بروكسل (85 غراماً) على 122 ملليغراماً من فيتامين ج، أي ما يعادل 74 في المائة من القيمة اليومية.

ويحتوي على عناصر غذائية غنية بالكبريت، والتي قد تساعد في حماية الخلايا، وتقليل الالتهابات، وتقديم فوائد مضادة للسرطان.

4. الكيوي

تحتوي حبتان من الكيوي المقشرة (نحو 120 غراماً) على 118 ملليغراماً من فيتامين سي؛ أي ما يعادل 131 في المائة من القيمة اليومية.

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن البالغين الذين يعانون من نقص فيتامين سي والذين تناولوا حبتين من الكيوي يومياً، أفادوا بتحسن مزاجهم، وانخفاض تعبهم، وتحسن صحتهم العامة.

ويشتهر الكيوي أيضاً بفوائده الهضمية، بفضل أليافه وإنزيماته الطبيعية مثل الأنتيندين الذي يساعد على تحسين قوام البراز وسرعة مروره.

5. البابايا

تحتوي ثمرة بابايا متوسطة الحجم (نحو 157 غراماً) على 95.6 ملليغرام من فيتامين ج، أي ما يعادل 100 في المائة من القيمة اليومية.

البابايا غنية بفيتامينات ج، هـ، وب، بالإضافة إلى معادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم. تدعم هذه العناصر الغذائية وظائف المناعة، وتحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وتحافظ على وظائف الأعصاب. ويحتوي لبها وبذورها وأوراقها على مضادات أكسدة ومركبات نشطة بيولوجياً قد تدعم صحة القلب من خلال تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

6. الفراولة

يحتوي كوب واحد من الفراولة (نحو 140 غراماً) على 83.4 ملليغرام من فيتامين ج؛ أي ما يعادل 92 في المائة من القيمة اليومية.

وتحتوي الفراولة على عدد من المركبات المفيدة للصحة، بما في ذلك فيتامين ج والبوليفينول. وقد وجدت الأبحاث أن تناول الفراولة بانتظام قد يُحسّن مستويات الدهون، ويُقلل من علامات الالتهاب لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر.. وكالات