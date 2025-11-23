بمشاركة 50 لاعباً.. شرق كوردستان يستضيف بطولة "الضامة" استعداداً لمنافسات عالمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أُقيمت في مدينة بوكان بشرق كوردستان (ايران) بطولة محلية للعبة الضامة (Dame) بمشاركة أكثر من 50 لاعباً من محافظات سنندج وأذربيجان الغربية، وذلك في إطار جهود المنظمين لتهيئة اللاعبين للمنافسات الدولية.

جرت المنافسات بشكل احترافي، على غرار قواعد اللعبة الدولية للضامة، واستُخدمت فيها ساعات توقيت خاصة.

وأكد لقمان شهابي، مدير هيئة الضامة في بوكان، أن :(الهدف من تنظيم هذه الفعاليات هو توجيه الشباب وتشجيعهم على ممارسة هذه اللعبة الشعبية، والحفاظ على هويتنا الكوردية من خلالها). وأشار إلى أن هناك طموحاً لتنظيم بطولة دولية للضامة في بوكان خلال العام الكردي الحالي وقبل عيد النوروز.

اللاعبون، الذين يُطلقون على أنفسهم اسم "دامابازان"، توافدوا من مدن متعددة في شرق كوردستان، بما في ذلك مريوان، وسنندج، وسقز، وبانه، وبوكان، وسردشت، وبيرانشهر، وشنو، ونغده، ومهاباد. ويملك بعض هؤلاء اللاعبين خبرة في المشاركة ببطولات عالمية.

وفي حديثه لكوردستان24، قال اللاعب حسين خالدي إنه يمارس الضامة منذ 33 عاماً ولديه خبرة في عدة مسابقات، مشيراً إلى أن لعبة الضامة هي لعبة عالمية وليست مجرد لعبة محلية كما يتصور البعض.

من جانبه، دعا ناصر شيري، أحد اللاعبين البارزين، المسؤولين إلى إيلاء اهتمام أكبر للعبة الضامة، أسوة بالشطرنج، مشيراً إلى أن اللعبة تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء المدن والقرى في شرق كوردستان.

وأضاف أن الإقبال على لعبة الضامة كبير جداً على مستوى المدينة، ولكنها غير معترف بها رسمياً كرياضة من قبل الدوائر الحكومية، ولا يوجد لها حتى الآن مقر رسمي أو ميزانية مخصصة.

استمرت المنافسات يوماً واحداً في قاعة نادي الشطرنج في بوكان، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. ويأمل القائمون على البطولة أن يكون للاعبي الضامة قاعة خاصة بهم ومكان لائق في المستقبل.