الأمطار تنعش أسواق الماشية في ئاكرێ(عقرة)… إقبال متزايد على الشراء بعد أشهر من الجفاف

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شهد سوق الماشية في ئاكرێ(عقرة) بمحافظة دهوك، حركة نشطة منذ ساعات الصباح الباكر، مع توافد أعداد كبيرة من المشترين والبائعين، وذلك عقب هطول الموجة الأولى من الأمطار التي أعادت الأمل لمربي الماشية بعد موسم طويل من الجفاف.

انتعاش ملحوظ في حركة البيع والشراء

في ساحة السوق الكبيرة، حيث تتجمع مئات رؤوس الأغنام والماعز، يؤكد مربو الماشية أن الأمطار الأخيرة أسهمت في تحسين المزاج العام في الأسواق، ودفعت الكثيرين إلى العودة للشراء بعد أشهر من الركود.

محمد صالح، أحد مربي الماشية، قال لكوردستان24 إنه جاء إلى السوق لشراء أغنام وماعز إضافية، موضحاً أن “المطر حرّك السوق من جديد، والناس عادوا للشراء بعد فترة صعبة”.

المربون: الأمطار أزالت الخوف من الجفاف

ويشير أصحاب الماشية إلى أن السوق أصبح “أفضل وأقوى” بعد الأمطار، حيث ارتفع الإقبال على الشراء، بعد أن كان الناس يلجأون للبيع فقط خلال فترة الجفاف لتقليل خسائرهم.

ويقول محمد محمود، وهو أحد التجار: المطر أنعش السوق. قبل الأيام الماضية كان الجفاف يرهق الجميع، واليوم نرى حركة وبيعاً وشراءً بكثرة.

ويضيف المربي نزار عبد الرحمن: السوق الآن مزدحم والطلب جيد. الناس مطمئنون لأن المطر جاء في الوقت المناسب.

أما مسعود علي، أحد المربين الآخرين، فيؤكد أن الحضور اليومي في السوق تضاعف، ويقول: “بعد الجفاف كان الناس يبيعون فقط. الآن عادوا للشراء وزيادة أعداد ماشيتهم”.

منطقة عقرة… بيئة مثالية للماشية

وتُعد ئاكرێ(عقرة) من أبرز مناطق تربية الماشية في إقليم كوردستان، نظراً لوجود المراعي الطبيعية والمناخ الملائم.

ووفقاً لإحصاءات مديرية الزراعة في المنطقة، تمتلك عقرة أكثر من 65 ألف رأس ماشية، وهو رقم يتزايد سنوياً.

عودة التفاؤل إلى السوق

ويؤكد مراقبون، أن موجة المطر الأخيرة خلقت “حماساً واضحاً” لدى أصحاب الماشية، حيث بدأت الأسواق تستعيد نشاطها المعتاد، وارتفعت عمليات الشراء تدريجياً خلال الأيام الماضية.

تقرير: آري حسين - كوردستان24 - عقرة