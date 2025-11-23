ترامب ينتقد "عدم امتنان" أوكرانيا للولايات المتحدة مع بدء محادثات في سويسرا

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، اتهام أوكرانيا باظهار "عدم امتنان" للولايات المتحدة للدعم الذي قدمته إليها منذ بدء الغزو الروسي، وذلك مع انطلاق محادثات في سويسرا بين ممثلين لواشنطن وكييف لبحث خطته لإنهاء الحرب.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إن "القيادة الأوكرانية لم تعرب عن أي امتنان لجهودنا"، مجدداً التنديد بـ"الكارثة الإنسانية" التي تسببت بها الحرب التي اندلعت قبل أربعة أعوام، مع انتقاد سلفه جو بايدن الذي بدأ الغزو في عهده، من دون إدانة موسكو.

وتابع الرئيس الأمريكي "لقد ورثت حرباً ما كان ينبغي أن تحدث أبداً وخاسرة للجميع".

وأضاف "لم يعبّر المسؤولون الأوكرانيون عن أي امتنان لجهودنا، وأوروبا مستمرة في شراء النفط من روسيا".

ولفت ترامب إلى أن "الولايات المتحدة مستمرة ببيع كميات هائلة من الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي لإمداد أوكرانيا بها (جو الفاسد أعطى كل شيء مجاناً، مجاناً، مجاناً، بما في ذلك مبالغ +كبيرة+ من المال!)".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد في جنيف وفداً أوكرانياً في مسعى للدفع قدماً بخطة دونالد ترامب لإنهاء النزاع الروسي-الأوكراني.

خطة ترامب المؤلفة من 28 بنداً والتي باتت الإدارة الأمريكية تصفها بأنها "إطار للمفاوضات" بعدما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنها ليست عرضاً نهائياً، ترمي إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ نحو أربع سنوات حين بدأت روسيا غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

إلا أن الخطة تثير قلقاً لدى كييف والاتحاد الأوروبي من أن تشكّل مدخلاً لاستسلام أوكرانيا.

المصدر: فرانس برس