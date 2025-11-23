أرسنال يتخطى سبيرز 4-1 بثلاثية إيزي ويبتعد في الصدارة

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تجاوز أرسنال عقبة جاره اللدود توتنهام بفوزه الكبير عليه 4-1 بفضل ثلاثية لإيبيريتشي إيزي الأحد على "ستاد الإمارات" في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مبتعدا في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه الجديد جاره الآخر تشلسي.

وبفوزه الرابع تواليا في الدوري على سبيرز، بات أرسنال متقدما في الصدارة بفارق ست نقاط على تشلسي الذي أزاح مانشستر سيتي عن الوصافة بفوزه السبت على بيرنلي 2-0 وخسارة فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أمام نيوكاسل 1-2.

ويأتي الفوز على سبيرز قبل أسبوع شاق على فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، إذ أنه مدعو لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء على أرضه في دوري أبطال أوروبا، في اليوم الذي يحل خلاله سبيرز ضيفا على باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب القاري، قبل الانتقال إلى ملعب تشلسي الأحد في المرحلة المقبلة من الدوري الممتاز.

وأكد أرسنال تفوقه على جاره في ملعبه حيث لم يخسر أمامه في الدوري منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (2-3) حين سقط بين جماهيره للمرة الأولى أمام جاره اللدود منذ 11 أيار/مايو 1993 (1-3).

وبدأ أرسنال المواجهة ضاغطا وكان قريبا من افتتاح التسجيل بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية بتسديدة "على الطاير" من ديكلان رايس تألق الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو في صدها.

وبعد فرصة حصل عليها فريق أرتيتا من ركلة حرة نفذها بوكايو ساكا وتألق فيكاريو في صدها (33)، وصل "المدفعجية" إلى الشباك عبر البلجيكي لياندرو تروسار الذي كسر مصيدة التسلل بعد تمريرة متقنة من الإسباني ميكل ميرينو ثم سدد الكرة في الشباك بمساعدة من المدافع الهولندي ميكي فان در فين الذي تحولت منه إلى شباك فريقه (36).

"صليت من أجل +هاتريك+"

ولم ينتظر أرسنال طويلا لإضافة الثاني عبر إيزي الذي وصلته الكرة عند مشارف منطقة الجزاء من رايس، فتقدم بها قبل أن يطلقها قوية على يمين فيكاريو (41).

وبدأ أرسنال الشوط الثاني من حيث أنهى الأول ووجه الضربة القاضية لجاره بإضافة الهدف الثالث عبر إيزي أيضا بعدما وصلته الكرة عند مشارف منطقة الجزاء عبر الهولندي يوريين تيمبر، فتقدم بها ثم أطلقها بيسراه على يمين الحارس (46).

لكن وبهدف رائع من البرازيلي ريتشارليسون الذي استغل تقدم الحارس الإسباني دافيد رايا عن مرماه ليسدد الكرة في شباكه من بعد خط منتصف الملعب بقليل (55)، عادت الحياة إلى توتنهام وتحسن أداؤه لكن بقي أرسنال الأخطر وكاد أن يضيف الهدف الرابع لولا تألق فيكاريو في صده تسديدة لساكا (72).

وأحبط إيزي عزيمة الضيوف حين سجل هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه حين وصلته الكرة عند مشارف منطقة الجزاء بتمريرة من تروسار، فأطلقها بيمناه على يسار فيكاريو (76) الذي تدخلها بعدها بدقائق معدودة لحرمان الجناح الإنكليزي من هدفه الرابع (79).

وقال إيزي لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة "إنه يوم للاستمتاع. سعيد بمساعدة الفريق والفوز اليوم كان مميزا. أنا ممتن. لقد صليت من أجل ذلك. هذا ما أصلي من أجله. صليت من أجل +هاتريك+ وبالتالي أنا ممتن للرب... الكلمات لا يمكنها أن تعبر عنه (ما حصل) اليوم".

وبات ابن الـ27 عاما، القادم هذا الموسم من الجار الآخر كريستال بالاس بعدما كثر الحديث عن إمكانية انضمامه لتوتنهام بالذات، رابع لاعب في تاريخ المواجهات الرسمية بين الفريقين يسجل "هاتريك" بعد تيد درايك (لأرسنال في تشرين الأول/أكتوبر 1934) وتيري دايسون (لسبيرز في آب/أغسطس 1961) وألن سندرلاند (لأرسنال في كانون الأول/ديسمبر 1978) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

فيلا يقلب الطاولة على ليدز

قلب أستون فيلا الطاولة على مضيفه ليدز يونايتد وخرج منتصرا 2-1 بفضل ثنائية مورغن رودجرز.

وبدا ليدز قادرا على تحقيق فوز طال انتظاره في الدوري الممتاز على أرضه ضد الـ"فيلينز" حين تقدم منذ الدقيقة الثامنة بهدف سجله الألماني لوكاس نميشا إثر ركلة حرة.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل فيلا الثاني بإدراكه التعادل عبر رودرجز بعد عرضية من البديل الهولندي دونيل مالن (48)، قبل أن يتبخر حلم الفوز الأول على أرضه ضد فيلا في الدوري الممتاز منذ أيار/مايو 2003 بتلقيه الهدف الثاني عبر اللاعب نفسه، وهذه المرة من ركلة حرة (75).

وبانتصاره السادس للموسم، أكد فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري استفاقته بعد البداية المخيبة التي شهدت فشله في تحقيق أي فوز خلال المراحل الخمس الأولى، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.