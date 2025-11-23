مالية كوردستان: صرف الرواتب بعد رأس السنة حصرياً عبر مشروع "حسابي"

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، في بيان، اليوم الأحد، أنه ابتداءً من بعد رأس السنة، سيتم صرف رواتب موظفي كوردستان حصرياً عبر مشروع (حسابي) المصرفي، مؤكدةً أن أي موظف لم يشارك في المشروع لن يحصل على راتبه وسيكون مسؤولاً عن ذلك.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد:

فيما يتعلق بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان عبر مشروع (حسابي)، الذي أُطلق قبل عامين ووصل حالياً إلى مرحلته النهائية، وبعد صدور توضيح من مديرية المتقاعدين التابعة لوزارتنا الأسبوع الماضي، والذي فُهم بشكل خاطئ في حينه، نرى من الضروري عرض الحقائق التالية:

1- بناءً على الاتفاق الأولي الذي جرى في شباط من هذا العام بين وفد إقليم كوردستان، المكوَّن من السادة: آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد، والدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، والدكتور آمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، والدكتور عبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وعدد من المسؤولين والمستشارين والمدراء العامين، ووفد الحكومة الاتحادية برئاسة الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي العراقي، والسيدة طيف سامي، وزيرة المالية العراقية، تم الاتفاق على أن يكون نهاية عام 2025 الموعد النهائي لتملّك جميع موظفي إقليم كوردستان لحسابات مصرفية خاصة بهم، وبموجب ذلك، لن تُصرف الرواتب في العام الجديد إلا عبر مشروع (حسابي).

2- في الوقت نفسه، وبموجب القرار رقم (550) الصادر عن مجلس وزراء العراق، المادة الثالثة من البند الثالث، بتاريخ 17 تموز 2025، التزمت اللجنتان المشتركتان بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان باستكمال عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال ثلاثة أشهر، بما يتوافق مع جميع الاتفاقات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية، مع تحديد نهاية هذا العام كموعد نهائي لفتح الحسابات المصرفية لجميع الموظفين.

ويجدر التنويه إلى أنه في جميع الدول لا يتم صرف الرواتب بطريقتين، أي نقداً وعبر النظام المصرفي معاً، وفي الوقت الحالي في إقليم كوردستان، وبموجب اتفاق حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، تُصرف الرواتب عبر النظام الرقمي فقط، ولن يبقى الصرف النقدي متاحاً.

لذلك، نؤكد مرة أخرى أنه اعتباراً من بعد رأس السنة الميلادية، ستُصرف الرواتب حصرياً عبر مشروع (حسابي)، وأي موظف لم يشارك في المشروع لن يتقاضى راتبه وسيكون مسؤولاً عن ذلك.

المديرية العامة للمحاسبة / وزارة المالية والاقتصاد

23 تشرين الثاني 2025

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي