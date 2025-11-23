إسرائيل تعلن اغتيال "القائد الأبرز" في حزب الله هيثم علي الطباطبائي

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، اغتيال "القائد الأبرز" في حزب الله هيثم علي الطباطبائي، وذلك في غارة استهدفت مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، قام سلاح الجو بتنفيذ ضربة في منطقة بيروت أسفرت عن اغتيال الإرهابي هيثم علي الطباطبائي، رئيس أركان حزب الله".

ونقل بيان عسكري إسرائيلي عن رئيس أركان الجيش إيال زامير قوله "ضربنا القائد الأبرز في منظمة حزب الله"، مشيراً إلى أن الغارة على ضاحية بيروت هدفها "منع تعاظم قوة المنظمة وضرب كل من يحاول الاعتداء على دولة إسرائيل".

وكان اسم الطباطبائي مدرجاً على القائمة الأمريكية للأفراد المرتبطين بـ"الإرهاب". وأشارت واشنطن إلى أنه قاد عمليات الحزب في سوريا واليمن.

إلى ذلك، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الطباطبائي تولى منصبه القيادي الأخير عقب الحرب مع إسرائيل التي امتدت من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حين تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتكبد الحزب خلال الحرب خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.

وقال الناطق باسم الجيش بالعربية أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس إنه في ختام الحرب تولى الطباطبائي "منصب قائد أركان حزب الله وفي إطار ذلك قاد عملية إعادة إعمار حزب الله وقاد معظم الوحدات فيه وعمل على إعادة تأهيلها للحرب مع إسرائيل".

وأضاف أنه كان "عنصراً مركزياً في حزب الله حيث انضم إلى صفوفه في ثمانيات القرن الماضي وتولى سلسلة مناصب قيادية ومنها قائد وحدة الرضوان" النخبوية في الحزب.

وكان المسؤول في حزب الله محمود قماطي أكد في وقت سابق أن الغارة استهدفت قيادياً عسكرياً كبيراً من دون أن يكشف هويته أو مصيره، في حين أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح في الضربة.

المصدر: فرانس برس