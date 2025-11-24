بهار يومي شائع قد يساعد في مكافحة الدهون وارتفاع الكوليسترول

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أظهرت دراسات حديثة أن توابل محددة قد تحمل فوائد لافتة للصحة الأيضية.

ووفق تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز»، تُعدّ حبة البركة، أو الحبّة السوداء (Nigella sativa)، من المكوّنات الشائعة في المطبخين الشرق أوسطي والهندي، حيث تُستخدم في أطباق مثل الكاري والنان، كما تدخل في بعض المعجّنات وخلطات التوابل.

كما يُطرح في الأسواق زيت الحبة السوداء، المعروف بغناه بمضادات الأكسدة، كمكمّل غذائي يُستخدم لدعم المناعة، وتقليل الالتهابات، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

توصلت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «Food Science & Nutrition» إلى تقييم تأثير حبّة البركة على مستويات الكوليسترول.

الباحثون في أوساكا باليابان أجروا تجارب مخبرية على الخلايا، ثم انتقلوا إلى تجربة بشرية عشوائية شارك فيها متطوّعون تناولوا 5 غرامات من مسحوق حبّة البركة يومياً لمدة ثمانية أسابيع.

قاس الباحثون مستويات الكوليسترول والشهية لدى المشاركين قبل تناول مكمّل حبّة البركة وبعده.

وأظهرت التجربة البشرية تراجعاً في مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي، مقابل ارتفاع في مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

كما كشفت النتائج عن تحسّن ملحوظ في مستويات الجوع، مما يشير إلى أن حبّة البركة قد تحمل فائدة محتملة في التحكّم بالشهية.

خلص الباحثون إلى أن التجارب المخبرية، وتلك التي أُجريت على البشر أظهرت أن لحبّة البركة تأثيرات مضادّة لتكوّن الخلايا الدهنية وقدرة على خفض مستويات الدهون.

وكتب معدّو الدراسة: «تُبرز النتائج قدرة مستخلص حبّة البركة على تحسين استقلاب الدهون. وتشير إلى أن حبّة البركة قد تكون عاملاً طبيعياً واعداً في حالات مرتبطة بالسمنة، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تشمل مؤشرات أيضية أوسع».

وقالت اختصاصية التغذية تيريزا لينك، إن الكوليسترول هو «مجرد جزء واحد» من صورة الصحة القلبية، مما يعني أن هذه النتائج يجب النظر إليها ضمن السياق الأوسع للصحة الأيضية.

وأشارت لينك أيضاً إلى دراسة أُجريت عام 2021، وجدت أن زيت الحبّة السوداء ساهم في فقدان وزن أكبر لدى المشاركات اللواتي تناولنه يومياً. كما أفادت المشاركات بأنهن شعرن بامتلاء وشبع أكثر، وهو ما «ربما أسهم في تحقيق هذه النتائج».

وقالت إن هذه النتائج القصيرة المدى تبدو مشجعة، غير أن الدراسات لم تتجاوز ثمانية أسابيع. وأضافت: «حبّة البركة وحدها ليست حلاً سحرياً للوقاية من السمنة، لكنها قد تلعب دوراً داعماً في إدارة الوزن عند دمجها مع أسلوب حياة صحي شامل».

المصدر.. الشرق الأوسط