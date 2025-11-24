رئيس إقليم كوردستان يستقبل قنصل الإمارات الجديد بأربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، قنصل الإمارات الجديد في الإقليم أحمد حسن سليمان الشحي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، فقد تمنى نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء كل الموفقية للقنصل الجديد في مهامه، معرباً عن استعداد مؤسسات الإقليم تقديم كل الدعم له.

وفي جزء آخر من اللقاء، أكد الجانبان على عمق علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان والإمارات المتحدة، وأكدا رغبتهما المشتركة في تطويرها وتوسيع آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات.

وفي الوقت ذاته، ناقش الجانبان بشكل مفصل توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مختلف أسواق وقطاعات إقليم كوردستان.

وفي ختام اللقاء، تم بحث الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان وتبادل وجهات النظر حول قضية الانتخابات البرلمانية والتطورات السياسية كأحد محاور اللقاء.