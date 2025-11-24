اجتماع بين وزارة البيشمركة وقوات التحالف لبحث التنسيق العسكري

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الفريق ركن عيسى عوزير، رئيس أركان وزارة البيشمركة، في مقر الوزارة، العقيد فيتز جيرالد، قائد قوات التحالف في إقليم كوردستان، برفقة وفد عسكري مرافق له.

وبحسب معلومات وزارة البيشمركة، خُصِّص الاجتماع لتقييم الوضع الأمني في المنطقة واستعراض التطورات العسكرية.

وتمحور جزء أساسي وحساس من المباحثات حول وضع آلية مناسبة لتنظيم أعمال القيادة في المحاور وكيفية تسريع عملية توحيد الوحدات العسكرية تحت ملاك وزارة البيشمركة، باعتبارها جزءًا من المشروع الوطني الرامي إلى توحيد القوات.

وفي محور آخر من اللقاء، اتفق كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الدعم اللوجستي والاستشاري من قوات التحالف لقوات البيشمركة، بهدف بناء قوة وطنية محترفة.

وجدد الطرفان التزامهما بتطوير العلاقات العسكرية ورفع مستوى التنسيق بما يخدم أمن واستقرار إقليم كوردستان.