شكري: المشاركة الواسعة للشركات العالمية في معرض "أگروپاك" تثبت المكانة التجارية القوية لكوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- افتُتح اليوم الاثنين، 24 تشرين الثاني 2025، في مدينة أربيل معرض "أگروپاك" الدولي بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وأجنبية، متخصصة في تكنولوجيا التعليب والتعبئة البلاستيكية، والصناعات الزراعية والغذائية.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان24، أكد رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، أن تطوير قطاع التعبئة داخل الإقليم يمثل خطوة استراتيجية وضرورية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً مباشرًا لرؤية رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التي تشدد على ضرورة أن تكون كل السلع والمنتجات المعروضة في أسواق كوردستان مصنّعة داخل الإقليم أو على الأقل تتم تعبئتها محليًا.

وكشف شكري أن جهودًا كبيرة بُذلت في مجال تطوير صناعات التعبئة، مضيفًا أن الخطط المستقبلية تتضمن افتتاح المزيد من المصانع وتوسيع المناطق الصناعية المخصصة لقطاع الصناعات الغذائية داخل الإقليم.

وبشأن أهمية المعرض، شدد شكري على أن مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية المتقدمة في مجال التعبئة يمثّل فرصة مهمة للإقليم.

وأشار إلى أن أغلب الشركات المشاركة هي شركات أجنبية، وهو ما يعكس — بحسب تعبيره — أن إقليم كوردستان أصبح مركز جذب للتجار والمستثمرين الأجانب، ويُنظر إليه كمنطقة ذات أهمية تجارية واستثمارية في الشرق الأوسط.

يأتي هذا المعرض في وقت شهد فيه قطاع الزراعة في إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية نموًا كبيرًا.

وقد قدمت حكومة كوردستان الدعم والمساندة للمزارعين من خلال المشاريع والقرارات، كما سهّلت عمل القطاع الخاص وتعمل على تطوير الصناعة الزراعية.