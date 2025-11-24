حكومة كوردستان تعلن عن إطلاق "خدمة الأخبار" بالتعاون مع "ميتا"

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة رائدة لتعزيز الشفافية وتطوير آليات التواصل الحكومي، أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان عن إطلاق برنامجها المبتكر "خدمة الخبر".

تُعد هذه الخدمة، التي تم تصميمها لأول مرة في إقليم كوردستان بالتعاون مع شركة "ميتا"، منصة تواصل مباشرة تهدف إلى تزويد الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، والأكاديميين، والباحثين بأحدث المعلومات والبيانات الرسمية.

يهدف "خدمة الخبر" إلى توفير وصول فوري ومنظم إلى كافة الأنشطة والسياسات والبرامج الحكومية. وسيتم من خلال الخدمة إرسال المحتوى مباشرة إلى أرقام الواتساب المسجلة للمشتركين، مما يضمن سرعة وفعالية في إيصال المعلومة.

ستشمل المواد المرسلة ما يلي:

معلومات مفصلة عن المشاريع الحكومية.

تقارير دورية (سنوية ونصف سنوية) مدعومة بالأرقام والإحصائيات عن نشاطات الحكومة وإنجازاتها.

البيانات الأسبوعية الصادرة عن اجتماعات مجلس الوزراء، وأي بيانات هامة أو طارئة أخرى.

ملفات وسائط متعددة عالية الجودة، تشمل مقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية، والتصاميم الجرافيكية الجاهزة للاستخدام.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور جوتيار عادل رئيس دائرة الإعلام والمعلومات قائلاً: نحن نؤمن بأن الوصول السلس والدقيق للمعلومات هو حجر الزاوية في بناء الثقة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والمشهد الإعلامي والأكاديمي.

وأضاف: مبادرة "خدمة الخبر" ليست مجرد أداة تقنية، بل هي التزام من حكومتنا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والتواصل الفعّال. شراكتنا مع 'ميتا' في هذا المشروع الأول من نوعه تؤكد سعينا لتبني أحدث التقنيات لخدمة مواطنينا والصحفيين في إقليم كوردستان."

تدعو دائرة الإعلام والمعلومات كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والباحثين الأكاديميين الراغبين بالانضمام إلى هذه الخدمة بالتواصل مع الشخص المختص المبين معلوماته في هذا البيان.

عن دائرة الإعلام والمعلومات:

تُعنى دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان بتنظيم وتطوير السياسات الإعلامية للحكومة، وضمان تدفق المعلومات بشفافية ودقة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والجمهور.

للمشاركة في هذه الخدمة يرجى النقر هنا

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: [email protected]