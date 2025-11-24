نيجيرفان بارزاني يستقبل معلمي وطلبة معهد تدريب كوادر الديمقراطي الكوردستاني

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً اليوم الاثنين، أوضح فيه أن نائب رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني، التقى اليوم بطلاب الدفعة عشرين ومسؤولي وهيئة معهد تدريب كوادر الديمقراطي الكوردستاني.

وخلال الاجتماع، هنأ نيجيرفان بارزاني الطلاب على قبولهم في معهد تدريب الكوادر، كما أشاد بدور المعهد، الذي يُعدّ من أبرز وأهم مؤسسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي دأب على تدريب الكوادر في جميع الظروف منذ الثورة.

كما تحدث نيجيرفان بارزاني عن أهمية دور الكوادر الذين يمثلون الحزب بين الشعب والجماهير، والذين يعتبرون بين الأحزاب والمنظمات عصب عمل الحزب وحيويته.

وفي هذا الصدد، أكد على ضرورة مواكبة الكوادر لأفكار وتطورات العصر والالتزام بالانضباط الحزبي.

وأوضح نيجيرفان بارزاني أن الحزب واجه أوقاتًا عصيبة، لكنه بعد أكثر من (79) عامًا لا يزال أقوى وأكبر حزب، وهذا دليل على أنه حزب حي.

وقال: في الوقت نفسه، سيبقى الحزب الديمقراطي الكوردستاني حيًا ويتقدم للأمام بكوادره المخلصة والقديرة.

وأعرب طلاب المعهد ومسؤولوه ومجلس إدارته عن امتنانهم لدعم نيجيرفان بارزاني، مؤكدين على أنهم سيواصلون مسيرة فكر ونهج البارزاني الخالد لخدمة الشعب والوطن.

وفي الختام، هنأ نيجيرفان بارزاني المعهد وأساتذته على جهودهم المبذولة.