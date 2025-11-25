المحكمة الجنائية المركزية تصدر حكم الإعدام بحق مدير زراعة بغداد السابق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام، بحق مدير زراعة بغداد السابق.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "المدان قام باقتحام مديرية زراعة بغداد مع مجموعة مسلحة والاشتباك مع القوات الأمنية بعد أن صدر بحقه قرار إعفاء من المنصب وتكليف آخر بدلاً عنه، مما أدى إلى استشهاد منتسب ومواطن وإصابة آخرين".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 / 3 / 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".