سرقة مجوهرات اللوفر: اعتقالات جديدة وخطة لتعزيز أمن المتحف

أربيل (كوردستان 24)- قال مكتب المدعي العام في باريس يوم الثلاثاء إنه تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين فيما يتعلق بسرقة المجوهرات التي وقعت الشهر الماضي في متحف اللوفر.

وأفادت المدعية العامة، لور بيكو، أن المعتقلين الأربعة -رجلان وامرأتان- ينحدرون من منطقة باريس وتتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا.

ولم يوضح مكتب التحقيق الدور الذي يُشتبه في أن المعتقلين قد لعبوه في السرقة التي استهدفت المعلم الباريسي الشهير عالميًا في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت صحيفة 'لو باريزيان' أن أحد المعتقلين كان عضوًا في فريق من أربعة أشخاص يُعتقد أنهم نفذوا السرقة.

وكان قضاة التحقيق قد وجّهوا في وقت سابق اتهامات أولية لثلاثة رجال وامرأة اعتُقلوا في أكتوبر على خلفية تورطهم المزعوم في الحادث.

وفي يوم السرقة، لم يستغرق اللصوص أكثر من ثماني دقائق لاختراق نافذة في معرض أبولو بالمتحف، مستخدمين رافعة سلة، وسرقة مجموعة من المجوهرات بقيمة 88 مليون يورو.

وشملت المسروقات إكليلًا من الياقوت وقلادة وقرطين مرتبطين بملكتي القرن التاسع عشر، ماري أميلي وهورتنس، ولم يُسترد أي من المسروقات حتى الآن.

كما أثارت السرقة، التي جرت وسط النهار، اهتمام العالم، لجرأتها وطابعها الشبيه بحبكة الأفلام السينمائية، وفق موقع يورونيوز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس متحف اللوفر أن المتحف يخطط قريبًا لتركيب كاميرات مراقبة جديدة وأنظمة مضادة للتسلل.

وقالت مديرة المتحف، لورانس دي كار، إن نحو 100 كاميرا ستدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2026، فيما سيبدأ تركيب أنظمة مكافحة التسلل خلال أسابيع قليلة.

وجاء هذا الإعلان بعد انتقادات وجهها أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لأمن المتحف، مطالبين بتعزيز الإجراءات في أعقاب عملية السرقة الأخيرة.