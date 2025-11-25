الإفراج عن 24 تلميذة اختُطفن الأسبوع الماضي في شمال غربي نيجيريا

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات النيجيرية الثلاثاء الإفراج عن أربع وعشرين تلميذة اختطفهن مسلحون في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من مدرسة داخلية بولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا.

وقال بايو أونانوغا، المستشار الخاص للرئيس النيجيري إن "الرئيس بولا تينوبو رحب اليوم بالإفراج عن التلميذات الأربع والعشرين اللواتي اختطفهن إرهابيون الاثنين الماضي في ماغا (بولاية) كيبي".

وهاجم مسلحون في وقت مبكر الجمعة مدرسة سانت ماري الكاثوليكية المختلطة في ولاية النيجر وخطفوا 303 تلاميذ و12 مدرساً.

وجاءت عملية الخطف بعدما هاجمت مجموعة مسلحة أخرى الاثنين مدرسة في ولاية كيبي المجاورة حيث خطفت 25 فتاة.

والتلاميذ الذين خطفوا من مدرسة سانت ماري وتراوح أعمارهم بين ثمانية و18 عاماً يشكلون نحو نصف طلاب المدرسة.

ولا تزال نيجيريا تعاني آثار اختطاف نحو 300 فتاة على يد مقاتلي جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في شيبوك بولاية بورنو في شمال شرق البلاد قبل أكثر من عقد. ولا تزال بعض هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين.