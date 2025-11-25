حمايةً للملكية الفكرية.. كوردستان تحظر البث غير القانوني لقنوات "بي إن سبورت"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان قراراً يقضي بإيقاف بث القنوات غير المرخصة، موجهةً تعليمات صارمة لشركات الإنترنت بهذا الخصوص.

وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء (25 تشرين الثاني 2025)، من خلال المديرية العامة للبريد والاتصالات، عن توجيه كتاب رسمي مؤرخ في (17 تشرين الثاني 2025) إلى شركات خدمات الإنترنت، يلزمها بإيقاف بث قنوات "بي إن سبورت" (beIN Sports) التي يتم عرضها بشكل غير قانوني عبر القنوات المحلية باستخدام تقنية (IPTV).

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى منع المخالفات القانونية وحماية حقوق البث والنشر، حيث أمهلت شركات الإنترنت مدة أقصاها "شهر واحد" لتنفيذ القرار وإيقاف البث غير المرخص.

كما شددت الوزارة على أن أي قناة أو جهة ترغب في بث محتوى مؤسسة (beIN Sports) عبر الإنترنت، يتوجب عليها الحصول على ذلك عبر الوكيل الرسمي للمؤسسة حصراً، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والالتزام بالقوانين والتعليمات المعمول بها في حكومة إقليم كوردستان.