أتلتيكو يعود من ملعب خيتافي بفوز صعب

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- واصل أتلتيكو مدريد عروضه القوية ورفع عدد مبارياته بلا هزيمة في الدوري الإسباني لكرة القدم الى 12، وذلك بعد تخطيه بصعوبة مضيفه وجاره خيتافي بهدف وحيد ضمن المرحلة الثالثة عشرة الأحد.

ويدين "روخيبلانكوس" الذي حقّق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات، بانتصاره الى هدف البرتغالي دومينغوس دوارتي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ما سمح لفريق العاصمة بتعزيز رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، على بعد نقطة من فياريال الثالث وثلاث من برشلونة المتصدر موقتا وريال مدريد الثاني الذي يحل ضيفا على إلتشي في وقت لاحق.

ولم يخسر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة له في مختلف المسابقات، وكان ذلك على يد أرسنال الإنكليزي 0-4 في 21 تشرين الأول/اكتوبر. في حين أنه مدّد سلسلة مبارياته بلا خسارة في الدوري إلى 12، ليؤكد حضوره القويّ بعد انطلاقة ضعيفة للموسم استهلها بخسارة وتعادلين في أول ثلاث مباريات.

واستهل اتلتيكو المباراة بصورة سلبية بعد إصابة ماركوس لورينتي الذي غادر الملعب مبكرا (14) ليزجّ مكانه سيميوني بالمهاجم الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان.

وضغط الضيوف منذ بداية المباراة بحثا عن تأمين الفوز، لكن الحارس دافيد سوريا تصدى لمحاولة الأرجنتيني نيكو غونساليس في وقت مبكر.

وبعد انتهاء الشوط الأول من دون أهداف، أجرى سيميوني سلسلة تبديلات في الثاني كان أبرزها إخراج المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي مر بليلة هادئة لصالح النروجي ألكسندر سورلوث بحثا عن هدف الفوز.

وأبعد سوريا مجددا عن فريقه شبح التأخر بالنتيجة عندما أبعد محاولة الإيطالي جاكامو راسبادوري (70).

لكن راسبادوري لعب دورا في هدف المباراة الوحيد عندما استقبل كرة عرضية وحولها داخل منطقة الست ياردات، فتابع دوارتي الكرة داخل مرمى فريقه عن طريق الخطأ وتحت ضغط غريزمان (82).

وكاد خيتافي ينقذ نقطة لفريقه عندما ارتطمت الكرة بالعارضة في الوقت بدل عن الضائع.

وسقط ريال بيتيس في فخ التعادل أمام جيرونا 1-1.

افتتح الأوكراني فلاديسلاف فانات التسجيل للنادي الكاتالوني (20) قبل أن يعادل الأرجنتيني فالنتان غوميس لبيتيس (75).

ويحتل بيتيس المركز الخامس برصيد 21 نقطة، مقابل 11 لجيرونا القابع في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.

كما تعادل ريال اوفييدو امام ضيفه رايو فايكانو من دون أهداف.