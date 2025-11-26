دوري أبطال أوروبا: تشلسي يسحق برشلونة بثلاثية للتاريخ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ثأر تشلسي الإنكليزي من ضيفه برشلونة الإسباني واستفاد من التفوق العددي لاكتساحه 3-0 الثلاثاء، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

دخل تشلسي وبرشلونة المواجهة وهما على المسافة ذاتها بسبع نقاط لكل منهما مع أفضلية الأهداف للنادي الكاتالوني الذي يتقدم مضيفه في المركز الحادي عشر.

لكن الأخير ابتعد عن فريق المدرب الألماني هانزي فليك بعدما استفاد أولا من هدف عكسي سجله الفرنسي جول كونديه في مرماه ثم من طرد المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو قبيل نهاية الشوط الأول.

وبفوزه الثالث، ثأر تشلسي من ضيفه الكاتالوني الذي اكتسحه بثلاثية نظيفة في المواجهة الأخيرة بينهما خلال إياب الدور ثمن النهائي لنسخة 2017-2018 (تعادلا ذهابا 1-1 في لندن).

وكان تشلسي الطرف الأفضل في بداية اللقاء واعتقد أنه افتتح التسجيل مرتين لكن الهدفين اللذين سجلهما الأرجنتيني إنسو فرنانديس ألغيا (4 و23).

لكن الثالثة كانت ثابتة، إذ افتتح التسجيل بهدية من المدافع الفرنسي جول كونديه الذي تحولت الكرة منه بالخطأ في شباك فريقه بعد محاولة من البرتغالي بيدرو نيتو إثر عرضية من الإسباني مارك كوكوريّا (27).

وتعقدت مهمة برشلونة كثيرا حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 بعد طرد أراوخو لحصوله على إنذار ثان.

وللمرة الثالثة منذ بداية اللقاء، اعتقد تشلسي أنه وصل إلى شباك ضيفه، لكن الهدف الذي سجله البديل البرازيلي أندري سانتوس ألغي (50).

إلا أن الهدف جاء سريعاً بعد ذلك وسجله البرازيلي إستيفاو بطريقة رائعة من زاوية صعبة وبعد مجهود مميز إثر تمريرة من ريس جيمس (55).

ثم ألغي هدف آخر للفريق اللندني سجله البديل ليام ديلاب بسبب تسلل على فرنانديس، لكن "في أيه آر" تدخل واحتسبه موجها بذلك الضربة القاضية للضيف الكاتالوني (73).