غوارديولا يرسل رسالة مبطنة للاعبي السيتي.. ويحدد المطلوب

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- من غير المرجح أن تلقى أي شكاوى من لاعبي مانشستر سيتي بشأن جدول المباريات المزدحم أي قبول لدى بيب غوارديولا، إذ يثق المدرب الإسباني في قدرة فريقه على استعادة مستواه الذي قاده للفوز بالألقاب وسط سلسلة من المباريات القوية.

وسيخوض مانشستر سيتي، الذي خسر 2-1 على ملعب نيوكاسل يونايتد، السبت الماضي، 8 مباريات في 26 يوما بدءا من الغد وحتى 20 ديسمبر المقبل بما في ذلك مباراتان في دوري أبطال أوروبا و5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودور الثمانية لكأس الرابطة ضد برنتفورد.

وقال غوارديولا للصحفيين: "اعتدنا على ذلك، لقد فزنا بأربعة وثلاثة ألقاب عندما لعبنا بهذه الطريقة.

وتابع: "نريد ذلك. الثلاثيات والرباعيات جاءت من اللعب يومي السبت والثلاثاء، ثم الثلاثاء والجمعة والجمعة والأحد. لا مشكلة".

واشتكى غوارديولا في السابق من ازدحام جدول المباريات في الموسمين الماضيين، قائلا إنها ساهمت في الإصابات والإرهاق الذهني.

وكان الموسم الماضي ثاني مواسم غوارديولا بدون ألقاب منذ قيادته مانشستر سيتي، وكان الأول موسم 2016-2017.

وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، لكنه مدده العام الماضي ليظل في النادي حتى يونيو 2027.

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري بعدما تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم، ليتأخر بفارق 7 نقاط خلف أرسنال المتصدر.