الداخلية الاتحادية تعلن تفكيك 1201 شبكة مخدرات بينها 171 دولية في ثلاث سنوات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك 1201 شبكة مخدرات من بينها 171 دولية في ثلاث سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان24: إن "القوات الأمنية تمكنت من تفكيك 1201 شبكة لتجارة وترويج المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، من بينها 171 شبكة دولية".

وأضاف أنه "تم ضبط 14 طناً و20 كيلوغراماً و17 غراماً من المواد المخدرة"، مؤكداً "صدور 2318 حكماً قضائياً بحق المتورطين في قضايا المخدرات، من بينها 300 حكم بالإعدام و1147 حكماً بالسجن المؤبد، كما تم إصدار 140 مذكرة قبض دولية، وتنفيذ 40 عملية أمنية خارج حدود العراق".

وأشار إلى "وجود 33 نقطة اتصال مع الدول الإقليمية ضمن إطار التعاون الدولي، كما أن هناك عملاً استخبارياً متقدماً يجري خارج البلد"، مؤكداً أن "العراق بات يُعرف اليوم بلقب “الزعيم” في مكافحة المخدرات".

ولفت البهادلي إلى أن "البلاد حصلت على المركز الأول عربياً ودولياً في مجال نقل المعلومات والتنسيق الأمني والاستخباري"، كاشفاً عن "تعافي 6200 شخص من الإدمان حتى الآن، فيما لا يزال 1228 يخضعون للعلاج في المصحات المختصة، حيث تم انشاء 16 مصحة لمكافحة المخدرات".

من جانبه أكد مدير عام شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفريق احمد الزركاني في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن "العديد من المطلوبين دولياً تم استردادهم، فيما تمت الإطاحة بشبكة خطرة بأربع عمليات أسفرت عن إلقاء القبض على شبكات مكافحة المخدرات في أربع دول مختلفة".