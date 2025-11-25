منظمة حقوقية: نحو مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بصورة غير قانونية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس منظمة حقوق الإنسان في البصرة علي العبادي، أن نحو مليون عامل أجنبي دخلوا العراق باسم السياحة ويعملون بصورة غير قانونية.

وقال العبادي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "بحسب الإحصائيات يعمل في حقول النفط (البصرة، ذي قار، وميسان) 197 ألف عامل، الصينيون هم الأكثر عدداً وعددهم يزيد عن 53 ألف شخص، ويعمل في حقول النفط في هذه المحافظات الثلاث أشخاص من 50 دولة".

وأكّد رئيس منظمة حقوق الإنسان في البصرة أن دستور الدولة "ينص على توفير فرص العمل والحقوق، إلا أن الحكومة انتهكت الدستور، ما أثر سلباً على الشباب وأدى إلى اضطراب السوق".