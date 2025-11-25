نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور إقليم كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور نائب وزير الخارجية الأمريكي للإدارة والموارد، مايكل ريجاس، إقليم كوردستان لافتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل، وتعزيز الاستقرار والأمن والحرية الدينية ورفاهية المواطنين في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن ريجاس سيبدأ زيارته بإقليم كوردستان، ضمن جولة تشمل تركيا والعراق وإسرائيل في الفترة من الخميس 27 تشرين الثاني وحتى 5 كانون الأول 2025، تشمل كل من بغداد وأربيل وأورشليم (القدس).

وأوضح البيان أن نائب الوزير سيجتمع خلال الزيارة مع المسؤولين العراقيين، ويتفقد المرافق الدبلوماسية الأمريكية، إضافة إلى افتتاح القنصلية العامة الأمريكية الجديدة في أربيل.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الزيارة تهدف إلى التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والأمن والحرية الدينية وتعزيز الازدهار في المنطقة.