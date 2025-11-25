رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس.

وتناول الاجتماع، الذي حضرته القنصل العام الأمريكية لدى الإقليم ويندي غرين، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض المشهد العام في العراق، ولا سيّما الانتخابات النيابية الأخيرة ومسار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وأكد الجانبان أهمية تشكيل حكومة خدمية تنهض بواقع جميع المواطنين وسائر المكونات العراقية دون تمييز، مع الالتزام بصون الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والحفاظ على النظام الاتحادي.

كما شدد الطرفان على ضرورة تأمين المستحقات المالية وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وضمان استمرار تصدير نفط عبر ميناء جيهان التركي.

وعلى صعيد آخر، قدّم المسؤول الأمريكي تهانيه لرئيس الحكومة على الخطوات المنجزة ضمن البرنامج الإصلاحي لحكومة الإقليم في مختلف القطاعات وخاصة القطاع المالي، مؤكداً دعمه التام لتلك الجهود.