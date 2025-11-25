رئيس إقليم كوردستان والسفيرة الهولندية يناقشان سبل تطوير التعاون المشترك

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، مع سفيرة المملكة الهولندية لدى بغداد، جانيت ألبيردا، علاقات هولندا مع العراق وإقليم كوردستان، وانتخابات مجلس النواب، والأوضاع في البلاد.

وبحسب بيان رئاسة الإقليم، أكد الجانبان رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات، كما تبادلا الآراء حول "سبل تطوير التعاون المشترك بين إقليم كوردستان وهولندا في مختلف المجالات والقطاعات".

وشكلت أوضاع المنطقة ومجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخراً للقاء.